Зеленский призвал президента Швейцарии присоединиться к украинской гумпомощи для Сирии

Речь идет о новой инициативе Украины под названием Food from Ukraine "для поддержки сирийского народа и недопущения продовольственного кризиса в Сирии", пояснили в Офисе президента.

"Это программа, в рамках которой наше государство будет поставлять Сирии аграрную продукцию", - рассказали у Зеленского.

Отмечается, что первые 500 тонн украинской пшеничной муки уже отправились в Сирию.

"Украина призывает партнеров присоединиться к этой инициативе и помочь восстановить стабильность в Сирии, что одновременно является общим вкладом в защиту жизни во всем мире", - передали в ОП.

Какие еще темы обсудил Зеленский со швейцарской коллегой

Зеленский в ходе телефонного разговора 7 января поздравил Карин Келлер-Зуттер со вступлением в должность президента Швейцарии.

В ОП рассказали, что он также выразил благодарность швейцарской стороне за оказанную политическую и гуманитарную поддержку для Украины, в частности "за успешную организацию первого Саммита мира и участие в тематических конференциях по его итогам, а также за готовность работать вместе ради поиска путей к справедливому и устойчивому миру для Украины и всей Европы".

Также Зеленский отметил ежегодные взносы Швейцарии в гуманитарную программу Grain from Ukraine.

Кроме того, добавили в ОП, главы обоих государств договорились "продолжить диалог во время личной встречи, которая запланирована на ближайшее время".