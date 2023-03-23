Зеленский призвал лидеров стран ЕС увеличить поставки дальнобойных ракет

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Евросоюза, который проходит в Брюсселе. В частности, он призвал увеличить поставки дальнобойного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечает издание, Зеленский выступил на саммите в онлайн-формате и рассказал об итогах своей недавней поездки под Бахмут. Его рассказ был эмоциональным и оказал большое влияние на 27 лидеров стран ЕС.

При этом издание добавляет, что, по информации источника в ЕС, президент Украины предупредил европейских лидеров о пяти факторах, которые могут затянуть войну. В частности, он назвал задержки поставок ракет дальнего радиуса действия, отсутствие современных самолетов и слабые места в западных санкциях.

На встрече лидеры ЕС планируют утвердить совместную закупку боеприпасов, которая была согласована еще на прошлой неделе.