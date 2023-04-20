Зеленский призвал Конгресс Мексики защитить территориальную целостность Украины

В четверг, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу Мексики с призывом помочь защитить территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Ваш голос в Генеральной Ассамблее ООН и других международных организациях очень важен. Это голос в защиту принципов и целей Устава ООН и, следовательно, в защиту территориальной целостности Украины и всех стран мира", - заявил он.
Издание отмечает, что Зеленский получил овации от законодателей до и после своего выступления.
Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Мексику отказаться от нейтралитета, поддержать Украину в войне, которую начала Россия, и оказать помощь.
Кроме того, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил ввести пятилетнее перемирие по всему миру, имея в виду и Украину. Тем не менее мексиканский лидер подчеркнул, что его страна не будет вводить санкции против России.
В Украине такую "мирную инициативу" раскритиковали, заявив, что такой план выгоден только Кремлю.
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