Украина призывает Мексику отойти от нейтралитета и оказать помощь

Мексику призывают отказаться от нейтралитета, поддержать Украину в войне, которую начала Россия, и оказать помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, которого цитирует CNN.

"Эта страна остается более или менее нейтральной. Нам потребуется дополнительная поддержка... Мы надеемся, что мексиканское общество, мексиканский народ и, прежде всего, правительство этой страны изменят дискурс", - сказал Мельник.

Замглавы МИД отметил, что Мексика могла бы оказать Украине гуманитарную, медицинскую и экономическую поддержку.

"Направьте врачей в Украину, отправьте несколько мобильных госпиталей, покажите свой флаг... Эту помощь украинцы запомнят навсегда", - подчеркнул он.

Мельник объяснил, что любая поддержка Украины со стороны Мексики могла бы оказать существенное влияние на ее лидерство в Латинской Америке. Он также добавил, что просьба Украины о помощи является "оправданным ожиданием", учитывая историю Мексики с колониализмом. По его словам, война России против Украины - это "современная колониальная война".

"Покажите красивый мексиканский флаг на недавно освобожденных территориях (Украина - ред.)", - призвал замминистра.