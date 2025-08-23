Зеленский призвал Глобальный Юг подтолкнуть РФ к завершению войны

"Говорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по его просьбе. Проинформировал о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в Вашингтоне. Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна", - отметил Зеленский.

Президент Украины также подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой.

"Впрочем, видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг прислал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру", - добавил он.

Зеленский также отметил, что в ходе разговора с Рамафосой лидеры стран обсудили будущие контакты с партнерами, а также возможности совместной работы для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога.