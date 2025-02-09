Зеленский призвал ЕС ввести санкции против капитанов теневого флота РФ

Недавно Украина расширила санкции против России, включив в них капитанов теневого флота РФ. Такие же шаги надо сделать и на уровне Евросоюза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

"Мы в Украине недавно расширили санкционное давление, чтобы не только танкеры из России были под санкциями, не только фирмы, на которые они зарегистрированы, но и чтобы капитаны этих судов, люди, которые работают на войну, тоже почувствовали это давление", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что соответствующий шаг нужно поддерживать на общеевропейском уровне.

"Это надо поддерживать на общеевропейском уровне - надо, чтобы Европейский Союз присоединился к этим санкциям в сфере энергетики",- резюмировал он.