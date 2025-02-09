Зеленский призвал ЕС ввести санкции против капитанов теневого флота РФ
Недавно Украина расширила санкции против России, включив в них капитанов теневого флота РФ. Такие же шаги надо сделать и на уровне Евросоюза.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
"Мы в Украине недавно расширили санкционное давление, чтобы не только танкеры из России были под санкциями, не только фирмы, на которые они зарегистрированы, но и чтобы капитаны этих судов, люди, которые работают на войну, тоже почувствовали это давление", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что соответствующий шаг нужно поддерживать на общеевропейском уровне.
"Это надо поддерживать на общеевропейском уровне - надо, чтобы Европейский Союз присоединился к этим санкциям в сфере энергетики",- резюмировал он.
Напомним, сегодня уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, Владислав Васюк, заявил, что есть еще не менее 300 российских танкеров, против которых можно ввести санкции. И для этого, по его словам, есть соответствующие доказательства.
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