Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю: требует отказаться от вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Европейскому Союзу. Среди его требований - отказ принимать Украину в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Орбана в Facebook.

Премьер Венгрии опубликовал сообщение в Facebook с подписью "Чего венгерский народ хочет от Брюсселя". В нем он изложил 12 требований. Среди них:

Отношение Орбана к Украине

Стоит отметить, что Виктор Орбан в 2022 году в пятый раз избран на должность премьер-министра Венгрии. Его политика в отношении Украины резко отличается от других стран ЕС.

Орбан - самый главный противник помощи Украине. Венгрия не передавала Украине военной помощи. Глава венгерского правительства выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО. Также Венгрия постоянно блокирует введение санкций против России.

Как отмечала глава европейской дипломатии Кая Каллас, ЕС ищет механизм, чтобы противодействовать блокированию решений Венгрией. Речь идет о возможном создании коалиций.

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