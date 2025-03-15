Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю: требует отказаться от вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Европейскому Союзу. Среди его требований - отказ принимать Украину в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Орбана в Facebook.
Премьер Венгрии опубликовал сообщение в Facebook с подписью "Чего венгерский народ хочет от Брюсселя". В нем он изложил 12 требований. Среди них:
- мы хотим Европу наций (это перекликается с заявлением Илона Маска, который ранее советовал немцам "вспомнить, что они прежде всего немцы, а уже потом европейцы);
- мы хотим равенства перед законом для всех государств-членов;
- верните странам-членам незаконно отобранные полномочия;
- национального суверенитета, сильного права вето для национальных правительств;
- исключить агентов Сороса из Еврокомиссии, а коррумпированных лоббистов - из Европарламента;
- "не зарывать будущее наших внуков" и отменить долг ЕС;
- не мешать нашей Национальной гвардии защищать наши границы. Не принимать мигрантов, забрать от нас нелегалов;
- "коррумпированные" доллары и евро не должны попадать в страны-члены ЕС;
- запретить "неестественное" перевоспитание наших детей;
- мы хотим защитить христианское наследие Европы;
- мы требуем мира в Европе;
- Союз, но без Украины.
Отношение Орбана к Украине
Стоит отметить, что Виктор Орбан в 2022 году в пятый раз избран на должность премьер-министра Венгрии. Его политика в отношении Украины резко отличается от других стран ЕС.
Орбан - самый главный противник помощи Украине. Венгрия не передавала Украине военной помощи. Глава венгерского правительства выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО. Также Венгрия постоянно блокирует введение санкций против России.
Как отмечала глава европейской дипломатии Кая Каллас, ЕС ищет механизм, чтобы противодействовать блокированию решений Венгрией. Речь идет о возможном создании коалиций.
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