Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария сегодня расширила санкционные списки в отношении РФ, таким образом страна присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал Швейцарии .

"Федеральный совет был проинформирован о том, что правительственное ведомство, ответственное за санкции, расширило санкционные списки в отношении России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения вступят в силу сегодня в 18:00. Таким образом, Швейцария вводит санкции в отношении дополнительных физических и юридических лиц, принятые Европейским союзом 23 июня в рамках своего 11-го пакета санкций.

"Ожидается, что Федеральный совет примет решение об их принятии до конца августа", - добавили в правительстве Швейцарии.

Какие именно санкции будут введены

23 июня ЕС ввел финансовые и туристические санкции еще в отношении 71 физического и 33 юридических лиц.

К ним относятся лица, компании и организации, которые поддерживают незаконную депортацию украинских детей в Россию. Также под санкции попали военнослужащие российских вооруженных сил, ведущие представители подконтрольных государству российских СМИ и члены группы "Вагнера".

Активы этих физических и юридических лиц в Швейцарии должны быть заморожены, и о них необходимо уведомить Государственный секретариат по экономическим вопросам. Этим лицам также будет запрещен въезд или транзит через Швейцарию.

Противодействие обходу санкций

23 июня ЕС также еще больше ужесточил действующие санкции против России и ввел новые меры, направленные на предотвращение обхода санкций.

Федеральный совет был проинформирован об этих изменениях и графике работы по принятию новых мер на своем заседании 28 июня.

11-й пакет санкций ЕС против России

Новый, 11-й, пакет санкций против ЕС вступил в силу 23 июня. Его Евросоюз принял в среду, 21 июня.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и прекращение их обхода, тем самым еще больше взорвав военную машину российского диктатора Владимира Путина и его доходы.