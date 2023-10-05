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Зеленский призвал не допустить "заморозки" войны: иначе будет критический момент в 2028 году

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Нельзя допустить "заморозки" войны России против Украины, иначе страна-агрессор сможет восстановить военный потенциал к 2028 году и попытается атаковать другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на саммите Европейского политического сообщества.

По его словам, сейчас Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы, один из них - особенно опасный.

Президент подчеркнул, что если в этой агрессии против Украины будет любая пауза или заморозка ситуации, будет новый критический момент в 2028 году.

"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - сказал он.

Зеленский добавил, что Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.

"Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг это тот, кто сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Москва четко очерчивает свою амбицию захватить больше имперского пространства и не позволить Европе быть пространством свободных наций и работающих демократий.

При этом война является базовым инструментом России - инструментом покорения или манипулировании другими.

Зеленский добавил, что Россия десятилетиями пытается держать контроль над соседями путем разжигания войны и замораживания войны. В частности, она нанесла боль Молдове, пыталась раздавить и разделить Грузию, дестабилизировать другие части Кавказа, душит Беларусь, а такоже пытается вырвать куски из тела Украины.

Риск заморозки войны

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет лишь к ее возобновлению в больших масштабах.

В то же время военные эксперты отмечают, что замораживание войны возможно лишь теоретически, ведь позиция двух сторон отвергает такую возможность.

Больше о прогнозах сроков окончания войны и как их оценивают украинские эксперты, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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