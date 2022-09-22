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Зеленский дал совет россиянам, как выжить после мобилизации в РФ

Новина українською →
Киев, Четверг 22 сентября 2022 22:22
Зеленский дал совет россиянам, как выжить после мобилизации в РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у россиян после объявления мобилизации есть несколько вариантов, при которых они могут выжить. Одним из них является сдача в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, граждане России уже являются соучастниками полномасштабной войны против Украины, убийств и пыток украинцев, поскольку они молчали и продолжают молчать. И сейчас для мужчин в РФ наступило время выбора - погибнуть или жить. Женщины также обязаны выбирать - потерять мужей, сыновей, внуков или пытаться защитить их от гибели и войны.

"Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч людей были напечатаны заранее, еще до того, как появилось это решение по мобилизации. Наша разведка это доказала. Но руководство РФ готовится забрать в армию до миллиона мужчин. Это то главное, о чем они сейчас умалчивают…55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это - варианты для вас, чтобы выжить", - подчеркнул президент.

По его словам, такое решение российского руководства является откровенным признанием того, что их кадровая армия, которую "десятилетиями готовили для захвата чужого", не выдержала и посыпалась.

"И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан РФ - это не что-нибудь на ТВ или в интернете, а то, что вошло в каждый российский дом", - отметил президент.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, призвать планируют до 300 тысяч человек.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Мобилизация в России
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