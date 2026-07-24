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Зеленский заинтриговал новыми шагами по защите юга и зернового экспорта

21:56 24.07.2026 Пт
2 мин
Украина обновляет стратегию безопасности насчет гражданской инфраструктуры
aimg Елена Бджола
Зеленский заинтриговал новыми шагами по защите юга и зернового экспорта Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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24 июля прошел ряд важных совещаний с участием генералитета Вооруженных Сил, силовых структур и правительства. Приняты важные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Новые шаги по защите гражданской инфраструктуры

Зеленский отметил, что провел консультации с:

  • главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым,
  • и. о. министра обороны Евгением Хмарой с командой МО,
  • чиновниками и премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

"Мы подробно определили порядок шагов, которые могут дать больше защиты нашим городам, нашим селам, нашему югу, нашей инфраструктуре. Обновляем план защиты зернового экспорта", - уточнил президент.

По словам Зеленского, Павел Палиса и команда Офиса Президента будут и дальше помогать с поиском и реализацией решений.

"Премьер-министр Корецкий готовит альтернативы экономические и инфраструктурные, которые могут поддержать стойкость Украины. Премьер, вся правительственная команда будут работать над максимальной диверсификацией операций экспорта и импорта", - заявил президент.

И добавил, что вызовы очень значительны, поэтому должны быть и несимметричные решения.

Ежедневные обстрелы Одессы, портов, зернового коридора

Напомним, Россия последние несколько недель подряд атакует ракетами и дронами Одессу и область, порты, зерновой коридор в Черном море.

Так, 24 июля российские захватчики совершили новую атаку на Одессу. Под удар врага в очередной раз попала гражданская инфраструктура. Пострадали два горожанина.

Днем 21 июля оккупанты атаковали Одессу и область. Известно о двух пострадавших гражданских.

Один из самых крупных контейнерных перевозчиков мира Maersk временно прекращает сервис через Черноморский рыбный порт. Причиной послужила текущая ситуация безопасности в Черном море.

Российские войска 20 июля нанесли удар по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау. Корабль выходил из украинского порта после загрузки кукурузой. 10 человек погибли, среди них - лоцман АМПУ.

В результате атаки 19 июля на судно Golden Leo, выходившее из порта Одессы, погибли 5 индийцев. Судьба еще 5 членов экипажа неизвестна.

Россия 18 июля нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек, 3 раненых.

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