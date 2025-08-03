Зеленский о западных истребителях: будут еще, наша цель - полная интеграция с НАТО

Воздушные силы Украины получили в этом году западные истребители, и будут иметь еще. Цель заключается в полной интеграции с силами НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Только за этот год наши Воздушные силы получили "Миражи" - боевые машины из Франции, также дополнительные F-16. Будут еще", - сказал президент.

Зеленский проинформировал, что сегодня были утверждены следующие этапы развития боевой авиации. В частности, это новые платформы и новые шаги в интеграции украинских сил с военными партнеров.

"Наша цель - это полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО, что точно даст больше возможностей украинской защите и одновременно сделает наше государство еще более прочной частью защиты Европы", - резюмировал глава государства.