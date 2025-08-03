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Зеленский о западных истребителях: будут еще, наша цель - полная интеграция с НАТО

Воскресенье 03 августа 2025 18:07
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Зеленский о западных истребителях: будут еще, наша цель - полная интеграция с НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Воздушные силы Украины получили в этом году западные истребители, и будут иметь еще. Цель заключается в полной интеграции с силами НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Только за этот год наши Воздушные силы получили "Миражи" - боевые машины из Франции, также дополнительные F-16. Будут еще", - сказал президент.

Зеленский проинформировал, что сегодня были утверждены следующие этапы развития боевой авиации. В частности, это новые платформы и новые шаги в интеграции украинских сил с военными партнеров.

"Наша цель - это полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО, что точно даст больше возможностей украинской защите и одновременно сделает наше государство еще более прочной частью защиты Европы", - резюмировал глава государства.

Украинская авиация переходит на стандарты НАТО

Напомним, сегодня министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина разработала Дорожную карту развития авиационных возможностей по стандартам НАТО.

Документ был разработан на основе Доктрины воздушной мощи НАТО. Как пояснил министр, эта доктрина является стратегическим документом относительно принципов и способов применения воздушных сил Альянса для безопасности и сдерживания агрессии.

"Эта доктрина является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров. Дорожная карта структурирована в соответствии с ключевыми функциями, определенными Доктриной НАТО", - проинформировал Шмыгаль.

Также он проинформировал, что цель Дорожной карты заключается в усилении способности Украины, а именно:

  • применять воздушную мощь во время объединенных операций и операций в рамках деятельности НАТО;
  • наносить эффективное поражение противнику во время текущей агрессии;
  • предотвратить продвижение противника и сдержать его в будущем.

Шмыгаль отметил, что благодаря документу Воздушные силы ВСУ приобретут возможности сдерживать агрессию противника через способность применять воздушную мощь по стандартам НАТО.

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