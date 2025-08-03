Зеленський про західні винищувачі: будуть ще, наша мета - повна інтеграція з НАТО

Повітряні сили України отримали в цьому році західні винищувачі, і матимуть ще. Мета полягає в повній інтеграції із силами НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Тільки за цей рік наші Повітряні сили отримали "Міражі" - бойові машини з Франції, також додаткові F-16. Будуть ще", - сказав президент.

Зеленський поінформував, що сьогодні було затверджено наступні етапи розвитку бойової авіації. Зокрема, це нові платформи і нові кроки в інтеграції українських сил з військовими партнерів.

"Наша мета - це повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи", - резюмував глава держави.