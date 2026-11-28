Сегодня глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 октября 2026 года "О мерах по усилению защиты объектов критической инфраструктуры на следующий отопительный период 2026/27 года".

Своим указом Зеленский приказал правительству принять неотложные меры для запрета освещения в СМИ информации о:

последствиях разрушений;

сроках восстановления объектов критической инфраструктуры;

этапах и состоянии строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения, в частности, предусмотренные Комплексными планами устойчивости регионов и отдельных городов;

Также указано, что Зеленский возложил контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, на секретаря СНБО – Игоря Клименко.

Новый указ президента вступил в силу со дня его опубликования - 28 ноября.