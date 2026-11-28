Сьогодні глава держави ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 жовтня 2026 року "Про заходи з посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури на наступний опалювальний період 2026/27 року".

Своїм указом Зеленський наказав уряду вжити невідкладних заходів щодо заборони висвітлення у ЗМІ інформації про:

наслідки руйнувань;

терміни відновлення об'єктів критичної інфраструктури;

етапи та стан будівництва захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору і сектору життєзабезпечення населення, зокрема, які передбачені Комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст;

Також вказано, що Зеленський поклав контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, на секретаря РНБО - Ігоря Клименка.

Новий указ президента набирав чинності з дня його опублікування - 28 листопада.