Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам президента, 28 ноября он заслушал доклад заместителя руководителя ОПУ Павла Палисы.

В центре внимания прежде всего были ситуация на поле боя и первоочередные потребности защитников.

По итогам встречи с Палисой Зеленский анонсировал продолжение программы закупок пикапов в 2027 году, в том числе ее объемы и финансирование. Как пояснил глава государства, очень важно продолжать удовлетворять эту потребность и в будущем.

Также сообщается, что заместитель главы ОПУ рассказал о своей коммуникации с союзниками по вопросам поставки в Украину средств ПВО, турелей и другого оборудования.

"Обсудили приоритеты в работе над нашей антибаллистической программой FREYJA, соответствующие договоренности с производителями в Европе. Двигаемся по программе и приближаем создание действительно эффективной антибаллистической системы,", - подчеркнул Зеленский.

Отдельное внимание также уделили кадровым вопросам в военной сфере.

"Проведем назначения вместе с министром обороны Украины и Главнокомандующим ВСУ. Слава Украине!" - подытожил президент.