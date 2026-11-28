Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских разработчиков беспилотников, роботизированных систем, а также поставщиков для предприятий ВПК РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины (указы №1145/2026 и №1146/2026).

Ограничения относятся к двум пакетам, в которые суммарно вошли 81 физическое лицо и 67 компаний.

В первый пакет попали 44 гражданина РФ и 31 российская компания, которые снабжают военные заводы агрессора сырьем, компонентами, высокоточным оборудованием и инструментами, а также готовят операторов боевых дронов.

Среди них - предприятие "Сапсан", которое поставляет дроны оккупантам и сотрудничает с центром разработки "шахедов" и компонентов к ракетам "Искандер", компания "Мавитех", в обход санкций импортирующая комплектующие из Китая, а также завод "Сигнал", производящий разведывательные беспилотники.

Часть этих фирм уже находится под ограничениями США, ЕС и Швейцарии, и Киев будет работать с партнерами по полной синхронизации санкций.

Второй пакет охватывает 37 россиян и 36 компаний, непосредственно производящих продукцию для российской армии.

В частности, под санкции попала военная часть 15644, управляющая полигоном "Капустин Яр", откуда Россия запускает баллистические ракеты "Орешник".

Также в список вошли завод "Агрегат", который производит вертолеты, самолеты и детали к истребителям Су-34, производитель беспилотников и центр подготовки операторов "Росси" (выпускает до 150 систем в месяц) и компания "Новый рубеж" - ключевой разработчик наземных роботизированных платформ для фронта.

"Каждое предприятие из этого списка помогает производить оружие против украинцев, от "шахедов" до наземных роботов. Наш ответ - избавить их от компонентов и доступа к международным рынкам. Это также сигнал нашим партнерам: эти компании работают на ВПК России и обходят санкции", - отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он призвал союзников добавить эти предприятия, их учредителей и директоров в собственные санкционные списки.