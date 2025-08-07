Зеленский: уже работаем над новой программой с МВФ "на сейчас и послевоенное время"

Украина готовит запуск новой программы финансовой помощи с Международным валютным фондом (МВФ). Это поможет укрепить украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам Зеленского, он провел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Президент проинформировал главу МВФ о работе для скорейшего завершения войны, вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, а также о дальнейших шагах.
"Делаем все возможное, чтобы добиться достойного и продолжительного мира уже в этом году. Мы благодарны всем, кто нам помогает, и, конечно, рассчитываем на продолжение поддержки", - подчеркнул он.
Как отметил Зеленский, важно было услышать, что МВФ признает выполнение Украиной всех обязательств и реализацию реформ.
"Обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время. Мы готовы быстро делать все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим", - добавил он.
Также во время переговоров обсуждалось дополнительное финансирование для украинских воинов. Сейчас рассматриваются разные варианты.
Напомним, ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина рассказал, что текущая кредитная программа с МВФ уже не соответствует потребностям Украины.
В свою очередь премьер Юлия Свириденко подчеркивала, что если война будет продолжаться в следующем году, Украине нужна будет новая кредитная программа от МВФ.