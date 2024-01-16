Зеленский уже в Давосе. Украинская делегация проводит встречу со Столтенбергом

Президент Владимир Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе. Там проходит встреча украинской делегации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Что обсудили Зеленский и Столтенберг

Как проинформировали в ОП, Зеленский на полях ВЭФ начал со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава государства выразил благодарность за стойкую поддержку со стороны Альянса в защите от российского вторжения.

Также Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию в поле боя. Президент проинформировал о произошедших в последнее время массированных российских обстрелах украинских городов. Глава государства отметил важность дальнейшего усиления украинской системы противовоздушной обороны.

Стороны также обсудили другие оборонные нужды Украины.

Была отмечена важность подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.

Президент рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими партнерами и отметил важность безотлагательного подписания таких соглашений, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Президент Украины и генсек НАТО обсудили подготовку к следующему саммиту Альянса в Вашингтоне. Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает принятия решений, которые приблизят ее членство в НАТО.

Зеленский на форуме в Давосе

Отметим, что о встрече Зеленского и Столтенберга написали и западные СМИ.

Reuters писало, что президент Украины вместе с делегацией встречаются с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и ведут диалог о том, какая помощь нужна Украине. Также был поднят вопрос восстановления нашей страны.

По информации The Guardian, президент Украины прибыл на закрытую встречу в рамках ВЭФ.

Позже издание добавило, что Зеленский встретился с руководителями компаний на сессии под названием "CEOs for Ukraine" на Всемирном экономическом форуме. Впоследствии же состоится его выступление.

Всемирный экономический форум в Давосе

Напомним, что со вчера, 15 января стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который продлится до пятницы, 19 января. На мероприятие собрались политики из более чем 100 стран, бизнесмены и общественные деятели.

Заметим, что перед официальным открытием форума, 14 января прошла встреча советников по нацбезопасности по украинской "формулы мира". Участие в ней приняла 81 страна и международная организация.

Сегодня же на ВЭФ выступит президент Украины Владимир Зеленский со специальным обращением.

Детальнее о программе Давоса 2024, его участниках и темах - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.