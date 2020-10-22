Зеленський виступив за посилення покарання для порушенників карантину

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський підтримує зміни до законодавства з приводу штрафів. Він вважає, що за порушення карантину потрібно відразу штрафувати.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

За словами президента, рішення про посилення відповідальності за порушення карантину є виваженим та правильним.

"Наші люди розслабилися, але не носити маску - це не правильно. Людина повинна знати: якщо вона не носить маску, відразу можна штрафувати, а не адмінпротокол і в суді це все розбивається", - наголосив глава держави.

Однак, як пояснив Зеленський, зміни до законодавства навряд внесуть до місцевих виборів.

"Рішення приймають депутати. Ніхто перед виборами нічого не робитиме, вони бояться", - додав президент.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко виступав за посилення покарання за порушення карантину. Він розповів, що відповідний законопроект вже лежить у парламенті.

Крім того, у Раді розповідали про наміри збільшити розмір штрафу за порушення карантину бізнесом.