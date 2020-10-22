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Зеленский выступил за ужесточение наказания для нарушителей карантина

Киев, Четверг 22 октября 2020 18:27
Зеленский выступил за ужесточение наказания для нарушителей карантина
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает изменения в законодательство по поводу штрафов. Он считает, что за нарушение карантина нужно сразу штрафовать.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

По словам президента, решение об усилении ответственности за нарушение карантина является взвешенным и правильным.

"Наши люди расслабились, но не носить маску - это не правильно. Человек должен знать: если он не носит маску, сразу можно штрафовать, а не админпротокол и в суде это все разбивается", - подчеркнул глава государства.

Однако, как пояснил Зеленский, изменения законодательства вряд ли внесут до местных выборов.

"Решение принимают депутаты. Никто перед выборами ничего не будет делать, они боятся", - добавил президент.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко выступал за ужесточение наказания за нарушение карантина. Он рассказал, что соответствующий законопроект уже лежит в парламенте.

Кроме того, в Раде рассказывали о намерениях увеличить размер штрафа за нарушение карантина бизнесом.

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Новости Украины Общество Владимир Зеленскийштрафкарантиннаказание

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