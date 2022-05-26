У Зеленського назвали єдиний робочий формат розблокування українських портів
Єдиний формат розблокування українських портів, який може спрацювати, це військові конвої для суховантажів з зерном.
Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
"Я підтримую британську концепцію. Це зернові конвої. Це єдиний формат, який може працювати. Тоді не буде шантажу, тоді все буде чітко працювати", - наголосив представник Банкової.
Подоляк зазначив, що Україна і зараз імпортує зерно наземними маршрутами.
"Це не той обсяг, але ми вже віддаємо світовому ринку зерно, щоб забезпечити азіатські та африканські країни", - сказав він.
Водночас представник Офісу президента розкритикував тих, хто пропонує розблокувати українські порти в обмін на зняття санкцій з Російської Федерації.
Нагадаємо, станом на початку травня в українських портах було заблоковано майже 25 млн тонн зерна. Їх не можуть вивезти, оскільки російські кораблі обстрілюють суховантажі в Чорному морі.
Однак сьогодні президент РФ Володимир Путін у розмові з італійським прем'єром назвав умову розблокування українських портів.
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