ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського назвали єдиний робочий формат розблокування українських портів

Новость на русском →
Київ, Четвер 26 травня 2022 20:20
У Зеленського назвали єдиний робочий формат розблокування українських портів Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Єдиний формат розблокування українських портів, який може спрацювати, це військові конвої для суховантажів з зерном.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Я підтримую британську концепцію. Це зернові конвої. Це єдиний формат, який може працювати. Тоді не буде шантажу, тоді все буде чітко працювати", - наголосив представник Банкової.

Подоляк зазначив, що Україна і зараз імпортує зерно наземними маршрутами.

"Це не той обсяг, але ми вже віддаємо світовому ринку зерно, щоб забезпечити азіатські та африканські країни", - сказав він.

Водночас представник Офісу президента розкритикував тих, хто пропонує розблокувати українські порти в обмін на зняття санкцій з Російської Федерації.

Нагадаємо, станом на початку травня в українських портах було заблоковано майже 25 млн тонн зерна. Їх не можуть вивезти, оскільки російські кораблі обстрілюють суховантажі в Чорному морі.

Однак сьогодні президент РФ Володимир Путін у розмові з італійським прем'єром назвав умову розблокування українських портів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Блокада вантажів РФ и України Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України