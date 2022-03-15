Зеленський виступив перед урядом Канади: головні заяви

Президент Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку перед урядом і парламентом Канади. Виступ глави держави був присвяченій війні в Україні, яку розв'язала Російська Федерація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента.
Що сказав Зеленський представникам уряду та парламенту Канади:
Нагадаємо, перед цим Зеленський виступив на конференції Joint Expeditionary Force, на якій був присутнім прем'єр Британії Борис Джонсон.
У своєму виступі Зеленський заявив, що Україні дали чітко зрозуміти, що вона не зможе вступити до НАТО.