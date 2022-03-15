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Україні не вдасться вступити в НАТО, народ починає це розуміти, - Зеленський

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 14:48
Україні не вдасться вступити в НАТО, народ починає це розуміти, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні дали чітко зрозуміти, що вона не зможе вступити до НАТО. За його словами, український народ теж починає це розуміти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на конференції Joint Expeditionary Force.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми адекватні люди, розуміємо. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але також почули, що нам туди не увійти. І це правда і потрібно це визнавати. Радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і наших партнерів, які нам допомагають", - зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявляв, що не бачить сміливості в НАТО для об'єднання заради України.

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