Зеленский выступил перед правительством Канады: главные заявления

Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед правительством и парламентом Канады. Выступление главы государства было посвящено войне в Украине, которую развязала Российская Федерация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента.
Что сказал Зеленский представителям правительства и парламента Канады:
Напомним, перед этим Зеленский выступил на конференции Joint Expeditionary Force, на которой присутствовал премьер Британии Борис Джонсон.
В своем выступлении Зеленский заявил, что Украине дали четко понять, что она не сможет вступить в НАТО.