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Зеленский выступил перед правительством Канады: главные заявления

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед правительством и парламентом Канады. Выступление главы государства было посвящено войне в Украине, которую развязала Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента.

Что сказал Зеленский представителям правительства и парламента Канады:

  • рассказал о преступлениях, которые совершает Россия на украинской территории;
  • подчеркнул, что российские оккупанты убили уже более 90 детей;
  • заявил о недостаточном санкционном давлении на Россию;
  • поблагодарил Канаду за поддержку Украины и помощь, но призвал еще больше ее усилить.

Напомним, перед этим Зеленский выступил на конференции Joint Expeditionary Force, на которой присутствовал премьер Британии Борис Джонсон.

В своем выступлении Зеленский заявил, что Украине дали четко понять, что она не сможет вступить в НАТО.

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Владимир ЗеленскийКанадаВойна России против Украины