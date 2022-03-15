Зеленський виступив перед урядом Канади: головні заяви
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Президент Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку перед урядом і парламентом Канади. Виступ глави держави був присвяченій війні в Україні, яку розв'язала Російська Федерація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента.
Що сказав Зеленський представникам уряду та парламенту Канади:
- розповів про злочини, які вчиняє Росія на українській території;
- наголосив, що російські окупанти вбили вже понад 90 дітей;
- заявив про недостатній санкційний тиск на Росію;
- подякував Канаді за підтримку України та допомогу, але закликав ще більше її посилити.
Нагадаємо, перед цим Зеленський виступив на конференції Joint Expeditionary Force, на якій був присутнім прем'єр Британії Борис Джонсон.
У своєму виступі Зеленський заявив, що Україні дали чітко зрозуміти, що вона не зможе вступити до НАТО.