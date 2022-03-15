Зеленский выступил перед правительством Канады: главные заявления
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед правительством и парламентом Канады. Выступление главы государства было посвящено войне в Украине, которую развязала Российская Федерация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента.
Что сказал Зеленский представителям правительства и парламента Канады:
- рассказал о преступлениях, которые совершает Россия на украинской территории;
- подчеркнул, что российские оккупанты убили уже более 90 детей;
- заявил о недостаточном санкционном давлении на Россию;
- поблагодарил Канаду за поддержку Украины и помощь, но призвал еще больше ее усилить.
Напомним, перед этим Зеленский выступил на конференции Joint Expeditionary Force, на которой присутствовал премьер Британии Борис Джонсон.
В своем выступлении Зеленский заявил, что Украине дали четко понять, что она не сможет вступить в НАТО.