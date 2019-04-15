Зеленський виступив з новими вимогами до Порошенка

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський закликав Петра Порошенка зайнятися президентськими справами. Відповідне звернення опубліковано на його каналі в Telegram.

Зокрема, Зеленський вимагає від Порошенка перейти від "я почув" до "я зроблю". Він уточнив, що президент міг би посприяти покаранню вбивць активістки Катерини Гандзюк, а також підозрюваних у корупції в "Укроборонпромі".

"І згадати про тих, кого забули. Про наших полонених моряків, які сидять за гратами і чекають, поки ви набігаєтесь по каналах в пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів і накричитесь на стадіоні. Будь ласка, зробіть це, це ваші справи. Тому що шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, - це прикро. Дебати 19-го, справи щодня", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у штабі Зеленського розповіли, чи планує він прибути сьогодні на ефір ICTV в програмі "Свобода слова", куди йде Порошенко на чергові дебати.

До цього РБК-Україна писало, що Порошенко все-таки має намір прийти на дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня.