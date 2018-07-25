Українці офіційно мають близько 1 млн одиниць зброї

За різними даними, всього на руках у населення може бути до 4,4 млн одиниць зброї

На сьогодні у українців на руках офіційно зареєстровано близько 1 млн одиниць вогнепальної зброї. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Стій, стріляти будуть: чому українці масово купують зброю".

Як повідомили РБК-Україна в Національній поліції, зараз на руках у українців близько мільйона одиниць зареєстрованої зброї. При цьому тенденція до зростання кількості довгоствольної зброї намітилася ще в 2013 році, коли в Україні зареєстрували близько 830 тис. одиниць. Проте вже за три роки ця цифра перевищила 920 тисяч. У 2018 році офіційна статистика - понад 890 тис. одиниць.

На думку глави наглядової ради "Української асоціації власників зброї" (УАВЗ) Георгія Учайкіна, головна мотивація при купівлі зброї - необхідність мати інструмент самозахисту.

"Люди, які купують зброю, психологічно готові до її застосування", - відзначає він.

За даними поліції, в останні роки кількість зброї на руках у населення не особливо зросла, що пов'язано з падінням рівня злочинності. Зокрема, в I півріччі зареєстрували близько 800 умисних вбивств, у 2014 році за цей період показник становив 1,4 тис., в 2015 - 1,9 тис.

У той же час, за підрахунками УАВЗ, українці щорічно купують 70-100 тисяч одиниці зброї. Однак дані поліції за кількістю зареєстрованих "стволів" можуть не збігатися з реальними показниками. На думку Учайкіна, на руках у 1,5 млн осіб може перебувати до 2,5 млн одиниць зброї.

Крім того, зазначимо, що це лише офіційні дані. Учайкін зазначає, що загалом на руках українців може знаходитися до 5 млн одиниць зброї. А за даними американської аналітичної компанії Small Arms Survey, в Україні у 2017 році сумарно легальної та нелегальної зброї у населення - близько 4,4 млн одиниць.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про ситуацію з петицією президенту України Петру Порошенку про право на зброю.