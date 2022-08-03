Зеленський висловився про можливість відносин з Росією після війни
Наразі не відомо, що саме має зробити Росія для того, щоб відновити відносини з Україною після війни. Кремль сам повинен "придумати" такі механізми, щоб повернути хоч якусь можливість для майбутнього співжиття з цілим світом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Володимира Зеленського перед студентами Австралії.
"Ніхто нічого не хоче у відносинах з людьми, які прийшли та вбили наших людей. І я говорю вам від щирого серця. Можливо чи ні це у майбутньому, буде залежати тільки від Росії, і що для цього потрібно, я навіть не знаю, чи є той перелік. У кожного сім'я щось втратила і кожен занотував у себе всередині і не забуде те, що віддав, кого віддав, батька, дитину, кінцівки на полі бою. Росія спроможна це повернути? Я не впевнений", - каже він.
Тому, за словами президента, це Росії доведеться вигадувати для нас та всього світу, щоб повернути хоч якусь можливість для майбутнього співжиття з цілим світом.
"Це буде тільки їх питанням", - запевнив Зеленський.
Раніше Зеленський заявив, що Європейський союз має підтримати заданий США та Канадою тренд на посилення санкцій проти Росії.
Нагадаємо, 2 серпня Канада розширила санкції проти Росії, внісши до списків 43 військових чиновників та 17 організацій, які причетні до злочинів у Бучі.
А Вашингтон ввів санкції проти Аліни Кабаєвої, низки російських олігархів та українських колаборантів. Крім того, Держдеп схвалив візові обмеження щодо майже 900 росіян.
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