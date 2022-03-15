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Зеленський висловився про нові санкції та обмеження для Росії

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Вівторок 15 березня 2022 01:53
Зеленський висловився про нові санкції та обмеження для Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (president gov ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський впевнений, що за затвердженим ЄС четвертим пакетом санкцій стосовно Росії за війну проти України будуть і нові обмеження, над розробкою та введенням яких зараз працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави Української держави.

"Євросоюз затвердив четвертий санкційний пакет проти Росії. Я впевнений, що не останній. Ми працюємо з партнерами щодо нових обмежень, які будуть застосовані проти російської держави", - зазначив Зеленський.

Також він висловився про неминучість відповідальності винних за початок повномасштабної військової агресії проти нашої країни, атаки на демократію, права і свободи людей, злочини проти людяності.

"Кожен, хто відповідає за війну. Кожен, хто відповідає за руйнування демократії. Кожен, хто відповідає за репресії проти людей. Кожен отримає відповідь. Відповідь від світу. І це тільки початок. Відповідальність за військові злочини російських військових неминуча", - наголошує Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський виступив з нічним зверненням 15 березня

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський 16 березня виступить перед Конгресом США - у відеорежимі перед обома палатами конгресменів.

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