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Зеленський у середу виступить перед Конгресом США

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 16:12
Зеленський у середу виступить перед Конгресом США Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, виступить перед Конгресом Сполучених Штатів. Він виступить у відеорежимі перед обома палатами конгресменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста The Wall Street Journal Вів'єн Салама в Twitter.

"Спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер оголосили про віртуальне звернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу США в середу, 16 березня, о 9 годині ранку (15:00 за київським часом", - повідомила журналістка.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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