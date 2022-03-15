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Зеленский высказался о новых санкциях и ограничениях для России

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 01:53
Зеленский высказался о новых санкциях и ограничениях для России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president gov ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский уверен, что за утвержденным ЕС четвертым пакетом санкций в отношении России за войну против Украины будут и новые ограничения, над разработкой и введением которых сейчас работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы Украинского государства.

"Евросоюз утвердил четвёртый санкционный пакет против России. Я уверен, что не последний. Мы работаем с партнерами по новым ограничениям, которые будут применены против российского государства", - отметил Зеленский.

Также он высказался о неизбежности ответственности виновных за начало полномасштабной военной агрессии против нашей страны, атаки на демократию, права и свободы людей, преступления против человечности.

"Каждый, кто отвечает за войну. Каждый, кто отвечает за разрушение демократии. Каждый, кто отвечает за репрессии против людей. Каждый получит ответ. Ответ от мира. И это только начало. Ответственность за военные преступления российских военных неизбежна", - подчеркивает Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с ночным обращением 15 марта

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обсудил войну в Украине с лидерами Польши, Израиля и Люксембурга.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступит перед Конгрессом США - в видеорежиме перед обеими палатами конгрессменов.

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