Зеленский высказался о новых санкциях и ограничениях для России
Президент Владимир Зеленский уверен, что за утвержденным ЕС четвертым пакетом санкций в отношении России за войну против Украины будут и новые ограничения, над разработкой и введением которых сейчас работают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы Украинского государства.
"Евросоюз утвердил четвёртый санкционный пакет против России. Я уверен, что не последний. Мы работаем с партнерами по новым ограничениям, которые будут применены против российского государства", - отметил Зеленский.
Также он высказался о неизбежности ответственности виновных за начало полномасштабной военной агрессии против нашей страны, атаки на демократию, права и свободы людей, преступления против человечности.
"Каждый, кто отвечает за войну. Каждый, кто отвечает за разрушение демократии. Каждый, кто отвечает за репрессии против людей. Каждый получит ответ. Ответ от мира. И это только начало. Ответственность за военные преступления российских военных неизбежна", - подчеркивает Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский выступил с ночным обращением 15 марта
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обсудил войну в Украине с лидерами Польши, Израиля и Люксембурга.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступит перед Конгрессом США - в видеорежиме перед обеими палатами конгрессменов.
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