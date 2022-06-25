У ГУР оцінили можливість перевороту і смерті Путіна

Президент РФ Володимир Путін твердо дотримується своєї позиції щодо війни, яку він розв'язав. У розвідці вважають, що переворот в Росії до кінця року не відбудеться.

За його словами, Путін усвідомлює, що війна з Україною не закінчиться через два тижні, як він цього хотів.

"Його план-крок за кроком захоплювати наші території і потім щось з ними робити. У нього є радники. Але, мабуть, ні переворот, ні зміна його позиції найближчим часом не відбудуться. Принаймні, до кінця цього року - однозначно", - заявив Скібіцький.

Він нагадав, що візити до Москви іноземних лідерів ні до чого не приводять.

"З самого початку ми бачимо, що Путін фактично нікого не чує. Путін має для себе свою мету, і він плавно до неї йде. Він проводить історичні паралелі з Російською імперією, з Петром I, який вивів Росію в Європу. Він вже говорить про війну Росії зі Швецією, що тривала 21 рік", - розповів Скібіцький.

На його думку, найближчі роки не варто очікувати смерті Путіна від хвороби.

"Все залежатиме від стану його здоров'я. Але це теж мова йде про 2-3 роки. Відповідно, час грає на руку окупантам і вони це розуміють. Навіть якщо взяти за чисельністю населення - ресурс Російської Федерації набагато більший", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше колишній керівник відділу Росії в секретній розвідувальній службі MI6 Крістофер Стіл заявив, що у Путіна є нібито серйозна хвороба, але невідомо яка саме.

До цього російське видання "Проект" провело розслідування і з'ясувало, що Путін регулярно консультується з отоларингологами та хірургами, які спеціалізуються на онкології та проблемах щитоподібної залози.

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