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Зеленський полетів до Туреччини


Зеленський пообіцяв через два дні повернутися до України

Майбутній президент України Володимир Зеленський на вихідні полетів до Туреччини, але пообіцяв за два дні повернутися. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зеленський повідомив, що відвезе дітей на щорічний фестиваль "Весело", який проходить в турецькому Бодрумі.

"Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам за 2 дні назад. За 4 місяці ... перші вихідні. Всім бажаю тепла, здоров'я та нормального відпочинку", - написав Зеленський в Facebook.

 

Фото: Зеленський вилетів до Туреччини

Відзначимо, Зеленський в новому статусі вже проводить міжнародні зустрічі. Вчора міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс провів зустріч з майбутнім українським президентом і привітав його з перемогою на виборах. Міністр підтвердив незмінну підтримку Литвою суверенітету, територіальної цілісності, реформ, а також європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Напередодні Зеленський також звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів. На його думку, це робиться, щоб Верховна рада призначила дату інавгурації після 27 травня. У такому разі Зеленський не зможе розпустити парламент.

 

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