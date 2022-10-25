Зеленский изменил состав СНБО: кто получил кресло

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны главу Национального банка Украины Андрея Пышного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий Указ №736/2022, обнародованный на сайте главы государства.
"... Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Пышного Андрея Григорьевича - председателя Национального банка Украины (c согласия)", - говорится в документе.
Согласно этому указу, из состава СНБО выведен бывший глава НБУ Кирилл Шевченко.
С марта 2014 по ноябрь 2020 Пышный был председателем правления акционерного общества "Ощадбанк".
Кроме того, он является членом международной группы по санкциям против России "Ермака-Макфолла".
Напомним, Верховная рада 7 октября назначила нового главу Национального банка Украины. Пост занял эксглава Сбербанка Андрей Пышный.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Ранее этот пост занимал Николай Жирнов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской и Херсонской областях.