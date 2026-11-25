Евросоюз ограничил торговлю с 15 российскими компаниями, связанными с армией и оборонной индустрией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС .

Совет ЕС внес 15 российских компаний в список, на который действуют более жесткие ограничения экспорта. Это касается товаров двойного назначения и передовых технологий.

Товары двойного назначения - это продукция, которую можно использовать и для гражданских, и для военных нужд.

В Совете ЕС объясняют, что эти компании входят в военно-промышленный комплекс России. Они связаны с ее оборонным и сектором безопасности или иным образом его поддерживают.

Почему одну компанию исключили из списка

Одну компанию Совет ЕС вывел из списка. Экспортные ограничения по ней отменили.

Причина в том, что компания прекратила действия, по которым попала в список. Она также дала надежные заверения в том, что не будет торговать с Россией чувствительными товарами.

В Совете ЕС отмечают, что таким решением Евросоюз усиливает давление на Россию. Цель - чтобы она остановила войну и начала предметные переговоры о мире.

В выводах от 15 и 16 октября 2026 Европейский совет подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Там также осудили массированные ракетные и дроновые атаки России по гражданским людям и гражданской инфраструктуре.

Напомним, что Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России.

По данным TVP World, он может касаться криптоплатформ, банков и судов "теневого флота". Также в ЕС планируется ограничение для российских спортсменов.