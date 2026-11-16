ЕС ударил санкциями по ведущим российским НПЗ и нефтехимическим заводам

Европейский Союз включил в новый санкционный список девять российских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Среди них - Московский и Омский НПЗ, а также "Киришинефтеоргсинтез".

В санкционный перечень Евросоюза попали предприятия, расположенные в разных регионах России - от Ленинградской области до Хабаровского края.

Всего ограничения ввели против девяти заводов:

Московского нефтеперерабатывающего завода;

Хабаровского НПЗ;

Ильского НПЗ;

Новошахтинского завода нефтепродуктов;

Саратовского НПЗ;

Омского НПЗ;

"Киришинефтеоргсинтеза" ("Кинеф");

"Орскнефтеоргсинтеза" (Орского НПЗ);

"Газпром нефтехим Салават".

Часть этих предприятий ранее уже подвергалась атакам Сил обороны Украины. В частности, 11 ноября сообщалось об ударе по Омскому НПЗ, после которого на территории завода вспыхнул пожар.

Омский завод является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием России. Его проектная мощность составляет более 21 млн тонн нефти в год.

Кто еще попал под санкции

Всего ЕС ввел ограничения против 12 физических лиц и 101 организации за их роль в секторах экономики, обеспечивающих доходы для российской войны против Украины, и поддержку "теневого флота".

В перечень вошли 50 российских банков и финансовых учреждений. В сфере электронной коммерции санкции затронули основательницу и гендиректора Wildberries Татьяну Ким, а также инвестора Александра Чачаву, который контролирует контрольный пакет акций Ozon.

Помимо нефтеперерабатывающих заводов, ограничения охватили компании, управляющие нефтяным терминалом в Санкт-Петербурге, а также предприятия по разведке и добыче энергоресурсов.

Для противодействия российскому "теневому флоту" Евросоюз включил в список компании из ОАЭ, Китая, Омана и с Сейшельских Островов, покупающие нефтепродукты российского происхождения. Также под санкции попали бизнесмены, владеющие или управляющие судами, задействованными в незаконной перевозке российской нефти.

Ограничения против распространителей дезинформации

Отдельно ЕС ввел санкции против 30 физических лиц и двух организаций за манипулирование информацией и вмешательство, направленное на дестабилизацию общества в странах Евросоюза.

В список вошли московское Агентство социального проектирования и 24 человека, работавших в нем. По данным Совета ЕС, агентство распространяет пророссийскую пропаганду и дезинформацию за рубежом по заданию администрации президента РФ, в частности проводит целенаправленные операции против Германии.

Ограничения также ввели против российских телеведущих Виталия Елисеева и Петра Марченко, прокремлевского блогера Юрия Подоляки и представителя RT International Чея Боуза.

Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств указанным лицам и организациям. Физическим лицам также запрещается въезд в Евросоюз.