ЕС ударил санкциями по ведущим российским НПЗ и нефтехимическим заводам
Европейский Союз включил в новый санкционный список девять российских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Среди них - Московский и Омский НПЗ, а также "Киришинефтеоргсинтез".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ в Официальном журнале Европейского Союза.
В санкционный перечень Евросоюза попали предприятия, расположенные в разных регионах России - от Ленинградской области до Хабаровского края.
Всего ограничения ввели против девяти заводов:
-
Московского нефтеперерабатывающего завода;
-
Хабаровского НПЗ;
-
Ильского НПЗ;
-
Новошахтинского завода нефтепродуктов;
-
Саратовского НПЗ;
-
Омского НПЗ;
-
"Киришинефтеоргсинтеза" ("Кинеф");
-
"Орскнефтеоргсинтеза" (Орского НПЗ);
-
"Газпром нефтехим Салават".
Часть этих предприятий ранее уже подвергалась атакам Сил обороны Украины. В частности, 11 ноября сообщалось об ударе по Омскому НПЗ, после которого на территории завода вспыхнул пожар.
Омский завод является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием России. Его проектная мощность составляет более 21 млн тонн нефти в год.
Кто еще попал под санкции
Всего ЕС ввел ограничения против 12 физических лиц и 101 организации за их роль в секторах экономики, обеспечивающих доходы для российской войны против Украины, и поддержку "теневого флота".
В перечень вошли 50 российских банков и финансовых учреждений. В сфере электронной коммерции санкции затронули основательницу и гендиректора Wildberries Татьяну Ким, а также инвестора Александра Чачаву, который контролирует контрольный пакет акций Ozon.
Помимо нефтеперерабатывающих заводов, ограничения охватили компании, управляющие нефтяным терминалом в Санкт-Петербурге, а также предприятия по разведке и добыче энергоресурсов.
Для противодействия российскому "теневому флоту" Евросоюз включил в список компании из ОАЭ, Китая, Омана и с Сейшельских Островов, покупающие нефтепродукты российского происхождения. Также под санкции попали бизнесмены, владеющие или управляющие судами, задействованными в незаконной перевозке российской нефти.
Ограничения против распространителей дезинформации
Отдельно ЕС ввел санкции против 30 физических лиц и двух организаций за манипулирование информацией и вмешательство, направленное на дестабилизацию общества в странах Евросоюза.
В список вошли московское Агентство социального проектирования и 24 человека, работавших в нем. По данным Совета ЕС, агентство распространяет пророссийскую пропаганду и дезинформацию за рубежом по заданию администрации президента РФ, в частности проводит целенаправленные операции против Германии.
Ограничения также ввели против российских телеведущих Виталия Елисеева и Петра Марченко, прокремлевского блогера Юрия Подоляки и представителя RT International Чея Боуза.
Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств указанным лицам и организациям. Физическим лицам также запрещается въезд в Евросоюз.
Напомним, по данным Главного управления разведки, по состоянию на конец сентября 2026 года украинские удары остановили работу 15 основных российских НПЗ из 38. Еще 12 предприятий существенно сократили объемы производства.
Также 11 ноября сообщалось, что Украина ударила по Омскому НПЗ в 2500 км от границы. На предприятии раздавались взрывы и возник масштабный пожар.