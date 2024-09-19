RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский ввел санкции против шести физлиц и более 40 юрлиц из РФ, Ирана и Китая

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из Российской Федерации, Ирана и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

В частности, указом №638 были введены санкции против шести граждан РФ, Ирана и КНР сроком на десять лет. А также против 40 юридических лиц РФ, Ирана и КНР на тот же срок.

А указом №369 введены санкции против двух предприятий: российского ООО "Завод судовой светотехники "Маяк" и Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".

Санкции против России

23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России, они были введены против оборонного и металлургического комплексов, а также поставки товаров двойного назначения.

В конце августа американский Минфин и Госдеп ввели новый пакет санкций. Этот пакет был направлен против почти 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в частности в Азии и Европе.

Сегодня Соединенные Штаты Америки ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконным финансовым транзакциям между Россией и КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияКитайИранСанкции против России