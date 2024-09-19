Зеленский ввел санкции против шести физлиц и более 40 юрлиц из РФ, Ирана и Китая

В частности, указом №638 были введены санкции против шести граждан РФ, Ирана и КНР сроком на десять лет. А также против 40 юридических лиц РФ, Ирана и КНР на тот же срок.

А указом №369 введены санкции против двух предприятий: российского ООО "Завод судовой светотехники "Маяк" и Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".

Санкции против России

23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России, они были введены против оборонного и металлургического комплексов, а также поставки товаров двойного назначения.