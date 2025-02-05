В СНБО раскрыли содержание трех новых пакетов санкций

Украина введет три новых пакета санкций против представителей РФ. Ограничения введут против "теневого флота" России, пропагандистов и тех, кто помогает вывозить украинские памятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на заседание СНБО.

Глава государства сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины провел заседание, на котором рассмотрел ряд экономических вопросов и усиление санкций.

"Принято на СНБО и решение по санкциям. Списки - вскоре. Будет несколько жестких пакетов", - анонсировал Зеленский.



Секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил, что готовят три новых пакета санкций против физических и юридических лиц РФ

"Служба безопасности вместе с разведывательными органами, Службой внешней разведки и Главным управлением разведки, предлагает ввести санкции в отношении 83 физических лиц за содействие экспорту российских нефтепродуктов и продуктов государства-агрессора. Речь идет фактически о "теневом флоте"", - сказал он.

По его словам, второй пакет по предложениям Министерства культуры и информационной политики будет включать 41 физическое лицо и 47 юридических лиц. Это производители пропагандистских российских фильмов и компании, которые специализируются на распространении материалов антиукраинского содержания.

Третий пакет санкций, сформированный СБУ на основе материале Министерства культуры и информполитики, будет введен в отношении россиян, которые способствовали вывозу украинского достояния из музеев на оккупированной территории Украины.