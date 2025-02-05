В СНБО раскрыли содержание трех новых пакетов санкций
Украина введет три новых пакета санкций против представителей РФ. Ограничения введут против "теневого флота" России, пропагандистов и тех, кто помогает вывозить украинские памятки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на заседание СНБО.
Глава государства сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины провел заседание, на котором рассмотрел ряд экономических вопросов и усиление санкций.
"Принято на СНБО и решение по санкциям. Списки - вскоре. Будет несколько жестких пакетов", - анонсировал Зеленский.
Секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил, что готовят три новых пакета санкций против физических и юридических лиц РФ
"Служба безопасности вместе с разведывательными органами, Службой внешней разведки и Главным управлением разведки, предлагает ввести санкции в отношении 83 физических лиц за содействие экспорту российских нефтепродуктов и продуктов государства-агрессора. Речь идет фактически о "теневом флоте"", - сказал он.
По его словам, второй пакет по предложениям Министерства культуры и информационной политики будет включать 41 физическое лицо и 47 юридических лиц. Это производители пропагандистских российских фильмов и компании, которые специализируются на распространении материалов антиукраинского содержания.
Третий пакет санкций, сформированный СБУ на основе материале Министерства культуры и информполитики, будет введен в отношении россиян, которые способствовали вывозу украинского достояния из музеев на оккупированной территории Украины.
Санкции СНБО
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новые пакеты санкций.
Напомним, 19 января Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО. В списке было до 20 человек, среди которых предатели, коллаборанты и пропагандисты. Некоторых подсанкционных лиц лишили государственных наград, в частности нардепа Юрия Бойко.
Также в ноябре 2024 года Зеленский подписал указ, которым государственных наград лишили артистов-предателей Ани Лорак и Таисию Повалий, российских певцов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Александра Малинина.
Кроме того, наград лишили предателей Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виктора Пшонку и Дмитрия Табачника.
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