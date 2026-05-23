Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский ввел санкции против командиров РФ, ответственных за ракетные удары по Украине

14:20 23.05.2026 Сб
2 мин
Под ограничения попало более сотни оккупантов
aimg Татьяна Степанова
Зеленский ввел санкции против командиров РФ, ответственных за ракетные удары по Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению санкций против оккупантов, ответственных за ракетные удары по территории Украины, а также судов теневого военно-логистического флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины и соответствующие указы главы государства.

В первый санкционный пакет вошли 127 российских оккупантов, которые причастны к ракетным ударам по Украине, в частности по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

Ограничения наложены на командиров подразделений дальней авиации воздушно-космических сил России, которые применили более 4100 крылатых ракет воздушного базирования X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 и аэробаллистических ракет "Кинжал".

В частности, они наносили удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года и многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025 года, что привело к гибели 38 человек, среди которых восемь детей.

Среди них и те, кто наносил удары с использованием ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по Мариуполю в марте 2022 года.

Санкции также наложены на командиров ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск вооруженных сил России. Они совершили более 1100 атак с использованием крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и баллистических ракет "Искандер-М".

В результате этого:

  • были атакованы критическая и гражданская инфраструктура по всей территории Украины;
  • нанесен удар по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине 5 октября 2023 года, где погибло 59 человек;
  • атакована центральная часть Сум, где было 35 жертв, в том числе двое подростков;
  • нанесен удар по центру Чернигова 17 апреля 2024 года, где в результате удара тремя ракетами погибли 18 человек, еще 78 получили ранения.

Во второй пакет вошло 29 гражданских торговых судов, которые задействованы в перевозке грузов для военных нужд РФ.

Их привлекают к регулярной перевозке больших объемов вооружений, боеприпасов, военной техники и личного состава Министерства обороны России.

Большинство из них находятся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании. В отношении других Украина будет работать с партнерами над синхронизацией санкций.

Напомним, предыдущий санкционный пакет Украины ударил по сердцу российской ракетной промышленности- под удар попали поставщики заводов, производящих баллистические ракеты и зенитные комплексы.

Также Украина ввела новые санкции против лиц, ответственных за депортацию детей, и заблокировала работу более двух десятков танкеров российского "теневого флота".

Перед этим Украина ввела санкции против компаний и лиц, которые обеспечивают ВПК России, способствуют обходу санкций, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях и участвовали в строительстве Керченского моста.

ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами