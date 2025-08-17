ua en ru
Зеленский ввел новые санкции против разработчиков дронов РФ с ИИ: список

Воскресенье 17 августа 2025 10:01

Зеленский ввел новые санкции против разработчиков дронов РФ с ИИ: список Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №599/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 августа о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №599/2025 главы украинского государства и на заявление журналистам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Россия активно развивает дроновые технологии, делая ставку на автономность, точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Для этого необходимы современная электронная база и большие вычислительные ресурсы. Именно поставщики и разработчики этих технологий включены в санкционный пакет.

Речь идет об очередном санкционном пакете, направленном против компаний и организаций, которые прямо вовлечены в развитие российских беспилотных технологий с использованием искусственного интеллекта.

В список попали:

  • Российские компании "Прогматик" и "Умные птицы". Первая производит дрон "Микроб 10" - малогабаритный FPV-камикадзе с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели. Вторая выпускает БпЛА "Сорока" с боевой нагрузкой до 3,5 кг, оснащенный оптической системой удержания цели, способный обходить зоны радиотени и помехи РЭБ.

  • Китайские компании Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry. Они поставляют комплектующие для "Шахедов" и других дронов: двигатели, камеры, микросхемы, транзисторы, резисторы, резонаторы, навигационные приемники и маршрутизаторы.

  • Российский Центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб", который разрабатывает и тренирует ИИ-модели для беспилотников. Их работа позволяет дронам самостоятельно ориентироваться, распознавать и сопровождать цели, а также обрабатывать данные с сенсоров. Для этого привлекают значительные вычислительные ресурсы, которые предоставляют участники АНО "ЦТШИ Нейролаб".

  • Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) - структура, созданная в России для развития инноваций в сфере беспилотных систем.

"Санкции против этих компаний и организаций имеют стратегическое значение, ведь они направлены на ограничение ключевых цепей в развитии российских ударных дронов с элементами ИИ, которые способны наносить значительные потери на поле боя", - отмечает Власюк.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.

