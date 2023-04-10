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Зеленский ввел Камышина в состав Ставки

Фото: Александр Камышин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного главнокомандующего. В него ввели назначенного ранее министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.

"...ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Камышина Александра Николаевича - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в документе.

Напомним, что 27 февраля Камышин сообщил о том, что подал в отставку с должности главы правления "Укрзализныци".

3 марта Зеленский назначил его своим советником вне штата, но через три недели уволил с должности.

При этом 12 марта Камышин получил должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Владимир Зеленский