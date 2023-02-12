Зеленский ввел в действие санкции СНБО против почти 200 россиян и украинца

Соответствующий указ Зеленский подписал 12 февраля. Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова. Кроме того, СНБО, СБУ и Кабмин поручили мониторить эффективность персональных санкций, а МИД - проинформировать компетентные органы ЕС и США.

Таким образом, президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца - коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Кроме того, в санкционный список попал руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Игорь Боровков, помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, генеральный директор ОАО "Концерн Росэнергоатом" и заместитель директора ОАО "Атомэнергопром" Сергей Обозов.

Против попавших в список лиц вводится полный пакет персональных санкций сроком на 50 лет.

Указ вступает в силу уже сегодня.

Напомним, недавно Украина ввела санкции против более 20 священников РПЦ.

К тому же Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двухсот граждан России, в том числе знаменитостей и общественных лиц.

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