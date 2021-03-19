Зеленський ввів дію рішення про створення Центру протидії дезінформації

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

11 березня 2021 року в Україні презентували Центр протидії дезінформації. Він буде протидіяти міжнародній дезінформації. Тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що центр буде створений на базі Ради національної безпеки та оборони, а президент буде здійснювати необхідний контроль.

Глава держави відзначав, що в майбутньому центр "повинен стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі".