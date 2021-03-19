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Зеленський ввів дію рішення про створення Центру протидії дезінформації

Автор: Даша Харченко

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та охорони від 11 березня "Про створення Центру протидії дезінформації". Указ набирає чинності від дня його опублікування.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

11 березня 2021 року в Україні презентували Центр протидії дезінформації. Він буде протидіяти міжнародній дезінформації. Тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що центр буде створений на базі Ради національної безпеки та оборони, а президент буде здійснювати необхідний контроль.

Глава держави відзначав, що в майбутньому центр "повинен стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі".

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