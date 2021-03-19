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Зеленский ввел в действие решение о создании Центра противодействия дезинформации

Автор: Даша Харченко

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и охраны от 11 марта "О создании Центра противодействия дезинформации". Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Отмечается, что контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

11 марта 2021 года в Украине презентовали Центр противодействия дезинформации. Он будет противодействовать международной дезинформации. Тогда руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что центр будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны, а президент будет осуществлять необходимый контроль.

Глава государства отмечал, что в будущем центр "должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире".

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