Зеленский ввел в действие решение о создании Центра противодействия дезинформации

Отмечается, что контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

11 марта 2021 года в Украине презентовали Центр противодействия дезинформации. Он будет противодействовать международной дезинформации. Тогда руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что центр будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны, а президент будет осуществлять необходимый контроль.

Глава государства отмечал, что в будущем центр "должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире".