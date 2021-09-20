Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення бюджету на оборону
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про збільшення оборонного бюджету. Відповідне фінансування має бути передбачено в державному бюджеті-2022.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований указ на сайті президента.
Згідно з рішенням РНБО, в законопроекті про держбюджет на 2022 року на забезпечення національної безпеки і оборони треба передбачити фінансовий ресурс в обсязі не менше 5,95% ВВП - це понад 319 млрд гривень.
При цьому в першу чергу повинні отримати фінансування:
- розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;
- виконання Національної розвідувальної програми на 2021 - 2025 роки;
- реалізація соціальних гарантій військовослужбовцям - підвищення розмірів їх грошового забезпечення та забезпечення житлом;
- виконання заходів з розробки, підготовки виробництва і закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;
- розвиток Військово-Морських сил;
- посилення територіальної оборони;
- реалізація державної політики у сфері кібербезпеки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада завтра розгляне законопроект Про бюджет-2022.
РБК-Україна підготувало інфографіку з основними статтями витрат.