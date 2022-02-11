Будівельна компанія і транслятор росТБ: проти кого ще ввели санкції РНБО

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела санкції проти будівельної компанії "Лібертон Стар" і транслятора російських телеканалів "Вітрина ТВ". Обмеження діятимуть п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, компанія "Лібертон Стар" вже перебувала під санкціями України.

"Вона була зареєстрована в місті Одеса, але змінила місце реєстрації на місто Київ. Змінила назву. Ми вдруге проти цієї ж компанії ввели санкції", - зазначив Данілов.

Також санкції були введені проти компанії "Вітрина ТВ", яка зареєстрована в Москві і транслює російські канали, які знаходяться під санкціями.

"Вона надає послуги з трансляції російських телеканалів, які заблоковані в нашій країні. Санкції введені строком на 5 років", - додав Данілов.