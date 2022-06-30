Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реєстр олігархів

Реєстр вестиметься в електронній формі державною мовою. До нього не вноситимуть дані, які містять державну таємницю та службову інформацію.

При цьому дані про олігархів, які вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

Відомості про олігархів включатимуть ПІБ, дату і місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також обґрунтування визнання особи олігархом.

До реєстру вноситимуться рішенням Ради нацбезпеки і оборони. При цьому РНБО за десять днів попереджатиме потенційних олігархів, яких вноситимуть реєстр.

Водночас виключати з реєстру олігархів будуть також за рішенням РНБО.

До реєстру матимуть доступ декларанти, реєстратори, співробітники подання і адміністратора реєстру, а також голова, секретар і члени РНБО, і посадові особи і працівники інших державних органів.