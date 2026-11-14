Зеленский считает, что ограничения Starshield ввели SpaceX, а не власти США

По словам главы государства, на временно оккупированных территориях Украины действует ограничение скорости Starshield – максимум 161 км/ч. В то же время, на подконтрольной Украине территории таких ограничений нет.

Зеленский считает такую ситуацию опасной не только с военной, но и с политической точки зрения. По его словам, если ограничения действуют именно на оккупированных территориях, это может производить впечатление, что их не считают частью Украины.

"Если они вернулись к решению, что на территории Украины нет никаких ограничений, но на временно оккупированной территории – ограничения сохраняют, то такое их решение очень опасно, потому что оно уже звучит политически. Если вы там ограничиваете, то временно оккупированные территории уже частично не признаете нашими", – пояснил он.

Президент подчеркнул, что Киев будет поднимать этот вопрос и будет добиваться отмены ограничений.

"Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Главнокомандующий ВСУ Драпатый – все по своим направлениям должны поднимать этот вопрос", - заявил он.

Зеленский также украинское Минобороны уже общалось со SpaceX. В компании ответили, что не вводили никаких ограничений и предположили, что проблема может носить технический характер.

Однако украинская сторона не согласна с таким объяснением. По словам Зеленского, ограничения фиксируют уже пятые сутки, причем проверки проводят ежедневно на разных направлениях. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что проблема не единична.

Почему Зеленский связывает ограничения со SpaceX

Президент вспомнил свой предварительный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. После нее, по словам Зеленского, у Украины не было проблем с ранними предупреждениями о баллистических ударах, обменом разведывательной информацией, а также работой Starlink и Starshield.

В ходе разговора Рубио объяснил, что Starshield находится под большим контролем американских властей, чем компании SpaceX. В то же время нынешние ограничения, по информации украинской команды, свидетельствуют о том, что решение приняла именно компания.

"Ограничения Starshield сейчас говорят о том, что это сделали SpaceX. Так мне говорит наша команда. То есть это не совсем совпадает с тем, что мы слышали раньше. Поэтому все нужно выяснять", - отметил Зеленский.

Как ограничения влияют на перехват "Шахедов"

Глава государства пояснил, что ограничения Starshield усложняют работу украинских военных по перехвату российских реактивных "Шахедов".

Эти дроны заходят со стороны востока, поэтому их важно уничтожать еще на временно оккупированной территории, не допуская в подконтрольные Украине районы.

В частности, для работы украинских ракет Барс, которыми перехватывают реактивные беспилотники, используют Starshield. Из-за ограничений их больше не удается также эффективно применять вблизи фронта.

"Теперь мы не можем их сбивать там, у фронта. Приходится сбивать на других рубежах, и это придает россиянам возможности атаковать", - подытожил президент.

Проблемы с работой Starshield в Украине

Напомним, 12 ноября Владимир Зеленский сообщил, чтовоенные фиксируют ограничение скорости спутниковой связи до 161 км/ч вдоль линии фронта и на оккупированных территориях.